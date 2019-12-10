رئيس جامعة طنطا للطلاب الوافدين : نفتح أبوابنا لطلاب العلم من مختلف الدول

الغربية - مصطفى عادل

اجتمع مساء اليوم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بالطلاب الوافدين بالجامعة من مختلف المراحل الدراسية والدراسات العليا، ، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور أسامة بدر والدكتور حسام زيتون بوحدة العلاقات الدولية.

وأكد رئيس جامعة طنطا ، على مكانة جامعة طنطا كأعرق الجامعات المصرية والتي تحرص علي فتح أبوابها لاحتضان الطلاب من مختلف الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية .

وأضاف "سبع" ، حرص إدارة الجامعة على استمرار وتطوير ما تقدمه من دعم للطلاب الوافدين ، بما في ذلك تقديم الرعاية ومتابعة أحوالهم وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجههم خلال فترة دراستهم ، مشيراً أيضاً إلى فتح جميع الوحدات التعليمية والطبية والرياضية والثقافية لاستقبال طلابها الوافدين والانتفاع بما تقدمه من خدمات .