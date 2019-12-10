دراسة.. ما تفقده من وزن في جلسات الساونا والتخسيس وهم .. مائي فقط

كتبت فاطمة ياسر

قد يكون الاسترخاء في غرفة خشبية ساخنة للشعور بالراحة وتجديد خلايا الجسم من الأمور التي يسعي لها الكثيرين، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن هناك العديد من الأقاويل حول أن الغرفة الخشبية أو الساونا لها دور كبير في التخلص من الوزن الزائد، فهل هذا الأمر صحيح أم لا؟..هذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي، وفقا لموقع " menshealth".

الساونا موجودة منذ آلاف السنين، وغالبًا ما يُنظر إليها كأداة لفقدان الوزن. تقول ريتا ريدبرغ ، دكتوراه في الطب، أخصائية أمراض القلب في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا، التي كتبت عن الاستحمام في الساونا: على الرغم من تاريخها الطويل، لا توجد بيانات علمية تشير إلى أن الساونا تساعد في إنقاص الوزن. ومع ذلك، لا تزال توصي بشدة بالساونا لأسباب أخرى.

وجدت دراسة نشرت في JAMA Internal Medicine على رجال فنلنديين متوسطي العمر أن الرجال الذين يترددون على الساونا عاشوا فترة أطول من أولئك الذين استخدموها بشكل أقل، لكن من غير الواضح سبب ذلك.

فيجب أن تعرف جيدا أن الساونا ليست حل لفقدان الوزن، وفقا لما أكده مايك إشبيلية، طبيب الأسرة الممارس في، أوهايو قائلا "إنها بالتأكيد أسطورة أن الجلوس في الساونا يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل، لأن الوزن الذي تخسره في الساونا هو وزن مائي".