9 خرافات شائعة ارتبطت بأمراض القلب.. اعرف الحقيقة

كتبت أمل علام

قلبك هو واحد من أهم الأعضاء فى جسمك، إنه يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ويساعد فى نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة والقضاء على ثانى أكسيد الكربون وغيرها من النفايات، بحسب موقع "boldsky". لذلك رعاية قلبك مهم جدا، يجب أن تكون على دراية بالمفاهيم الخاطئة عن قلبك، حتى تعرف طرق الحفاظ على صحته، ومنع حدوث أمراض القلب.



أمراض القلب والأوعية الدموية



خرافات ارتبطت بامراض القلب

وفيما يلى الخرافات والحقائق الشائعة حول أمراض القلب

1. الخرافة: لا تعانى الشابات من خطر الإصابة بـ أمراض القلب، والحقيقة أنه وفقا لجمعية القلب الأمريكية فإن أمراض القلب تصيب النساء من جميع الفئات العمرية خاصة النساء الأصغر سنا من المدخنات، حيث يزيد خطر الإصابة بنسبة 20%، بالإضافة إلى ذلك إذا كان نمط حياتك لا يعتمد على الحركة فقد يتسبب ذلك في تراكم البلاك، ويؤدى إلى انسداد الشرايين في وقت لاحق من الحياة.

2. الخرافة: مرض القلب شائع بين الرجال أكثر من النساء، والحقيقة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال، وفقا لجمعية القلب الأمريكية تعتبر أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين النساء فوق سن 65 عاما، يقول المعهد الوطني للشيخوخة إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أمراض القلب.



امراض القلب

3. الخرافة: مرض السكر لن يسبب أمراض القلب إذا كنت تتناول أدوية السكر، والحقيقة أن تناول أدوية السكر يقلل من مستويات السكر في الدم، ويمنع المضاعفات مثل فقدان البصر وتلف الأعصاب وأمراض الكلى. التأثير على الأوعية الدموية الكبيرة التى تصبح ملتهبة ومريضة مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. الخرافة: إذا كان لديك تاريخ عائلي لمرض القلب فلا يمكنك فعل أي شيء للوقاية من المرض، والحقيقة أنه على الرغم من أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب معرضون لخطر متزايد إلا أنه يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتقليل الخطر إلى حد ما، وهذا يشمل الانغماس في النشاط البدني، وتناول الأطعمة الصحية للقلب، والسيطرة على الكولسترول، وإدارة ضغط الدم، وتجنب التدخين والحفاظ على وزن صحي.

5. الخرافة: إذا قمت بالإقلاع عن التدخين فلا يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، الحقيقة أنه في اللحظة التي تقلع فيها عن التدخين يبدأ جسمك في العمل بشكل صحيح، ووفقا لهارفارد هيلث فبعد عام واحد فقط من الإقلاع عن التدخين، سينخفض ​​خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 50%.

6. الخرافة: يمكن الحد من أمراض القلب مع تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، والحقيقة أنه ليس من الواضح ما إذا كان تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن من الحقائق المعروفة أنه لا يمكن الوقاية من أمراض القلب إلا إذا تحولت إلى نمط حياة أفضل مثل عدم التدخين، واتباع نظام غذائي صحي، والبقاء نشيطًا بدنيًا، تقول جمعية القلب الأمريكية إنه لا يوجد دليل علمي يبرر استخدام الفيتامينات والمكملات الغذائية للوقاية من أمراض القلب.



خرافات ارتبطت بامراض القلب

7. الخرافة: النساء اللاتى يمارسن الرياضة لا يصبن بأمراض القلب، والحقيقة أن الحفاظ على نشاطك البدني لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويمكن للنساء اللائي يمارسن الرياضة بانتظام أن يكون لديهن عوامل خطر أخرى تسبب أمراض القلب، مثل ارتفاع الكولسترول فى الدم وارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة، وفقًا لمؤسسة القلب.

8. الخرافة: إذا كنت تعانى من أمراض القلب، فمن المفترض أن تأكل أقل قدر ممكن من الدهون، والحقيقة أنه ينصح بتناول وجبة منخفضة الدهون المشبعة للأشخاص المصابين بأمراض القلب، ولكن الدهون غير المشبعة الموجودة في الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والزيتون والأفوكادو والمكسرات والزيوت النباتية مفيدة للقلب، فى الواقع، يقلل استهلاك الأسماك مرتين في الأسبوع من خطر الإصابة بأمراض القلب.

9. الخرافة: إذا لم تكن لديك أعراض فأنت لا تعاني من أمراض القلب، الحقيقة أنه وفقًا لجمعية القلب الأمريكية فإن 64% من النساء اللائي توفين فجأة بسبب أمراض القلب لم تظهر عليهن أي أعراض سابقة بسبب اختلاف العلامات بشكل كبير بين الرجال والنساء، يجب إجراء الفحوصات الصحية بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية متعلقة بالقلب.