أضرار أخرى.. التدخين يضاعف من خطر الإصابة بالاكتئاب أو انفصام الشخصية

كتبت إيناس البنا

يعد التدخين مساهما رئيسيا في سرطان الرئة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، من بين أشياء أخرى، ولكن دراسة جديدة أشارت إلى ارتباطه بانفصام الشخصية والاكتئاب.

يحذر العلماء من أن التدخين قد يضاعف من خطر الإصابة بالاكتئاب أو انفصام الشخصية، حيث اكتشف باحثون في جامعة بريستول أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالفصام بنسبة 127 %.

وجد الباحثون وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" أن فرص الإصابة بالاكتئاب والفصام قد تضاعفت تقريبًا بالنسبة للمدخنين، حيث يعتقد أن النيكوتين يعوق مستقبلات الدوبامين والسيروتونين في المخ.



صورة خبر ديلى ميل عن التدخين png

خلال الدراسة، لم يتمكن الأكاديميون من إثبات أن التدخين يسبب الاكتئاب أو انفصام الشخصية، ولكنهم حذروا من أن هناك المزيد من الأدلة التى ترتبط بها.

أظهرت النتائج ، أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات العقلية هم أكثر عرضة لبدء التدخين، ولكن الأدلة التي تشير إلى أن التدخين يؤدي إلى ضعف الصحة العقلية كانت أقوى بكثير.

يعتقد الفريق الطبى أن النيكوتين يعيق مستقبلات الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، الدوبامين هو مادة كيميائية تحدث بشكل طبيعي فى الجسم وتنظم الأحاسيس، كما يفعل السيروتونين المعروف باسم "المادة الكيميائية السعيدة" التي تساهم في السعادة.

تشير الأرقام التي قام الفريق الطبي بتحليلها أن معدلات التدخين بين الأشخاص المصابين بأمراض عقلية خطيرة تزيد بأكثر من 50 % .