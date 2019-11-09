6 معلومات عن تعليمات نائب محافظ البحر الأحمر لرؤساء المدن بشأن منظومة النظافة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصدرت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، عدة تعليمات لرؤساء المدن بشأن رفع مستوى منظومة النظافة بالمحافظة، نتعرف عليها فى المعلومات الآتية.

1- رفع مستوى النظافة فى جميع مدن المحافظة.

2- وضع برنامج زمنى شهرى لتطبيق رفع مستوى النظافة.

3- تقسيم كل مدينة إلى مجموعة مناطق لتطبيق عملية رفع مستوى النظافة

4- تعيين مشرف من الحى أو المدينة لمتابعة أداء شركات النظافة المتعاقدة معها كل المدن.

5- فى حالة عدم التزام شركات النظافة برفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين سيتم توقيع غرامات على هذه الشركات.

6- فى حالة تكرار ذلك ومخالفة بنود التعاقد ستتم إحالة العقد للشئون القانونية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية للفسخ وإعادة الطرح لشركات أخرى أكثر التزاما.