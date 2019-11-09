6 معلومات عن تعليمات نائب محافظ البحر الأحمر لرؤساء المدن بشأن منظومة النظافة

أصدرت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، عدة تعليمات لرؤساء المدن بشأن رفع مستوى منظومة النظافة بالمحافظة، نتعرف عليها فى المعلومات الآتية.
1- رفع مستوى النظافة فى جميع مدن المحافظة.
2- وضع برنامج زمنى شهرى لتطبيق رفع مستوى النظافة.
3- تقسيم كل مدينة إلى مجموعة مناطق لتطبيق عملية رفع مستوى النظافة
4- تعيين مشرف من الحى أو المدينة لمتابعة أداء شركات النظافة المتعاقدة معها كل المدن.
5- فى حالة عدم التزام شركات النظافة برفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين سيتم توقيع غرامات على هذه الشركات.
6- فى حالة تكرار ذلك ومخالفة بنود التعاقد ستتم إحالة العقد للشئون القانونية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية للفسخ وإعادة الطرح لشركات أخرى أكثر التزاما.
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