نيكى هيلى: أرفض إجراءات عزل الرئيس ترامب ولا أجدُ سببا مُقنعا لها

(أ ش أ)

أعربت نيكى هيلى، سفيرة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة السابقة، عن رفضها إجراءات عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلة "لا أجد سببا مُقنعا لعزله".

وأضافت هيلى، اليوم السبت، عزل مسؤول عام من منصبه هو بمثابة حكم بالإعدام، مشيرة إلى أن ملخص مكالمة أجراها ترامب فى يوليو الماضى مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، التى كانت سببا لبدء إجراءات عزله.. عندما تنظر إلى نص المكالمة لا يوجد شيء فيه يستدعى عقوبة الإعدام للرئيس.

ورأت هيلى أن الشعب الأمريكى هو الذى يتخذ هذا القرار، وليس مجموعة من الناس فى الكونجرس، على حد تعبيرها.

وكان مجلس النواب الأمريكى، وافق مؤخرا على القواعد الخاصة بالتحقيق الجارى بشأن شكوى تقدم بها عنصر استخبارات حول مكالمة أجراها ترامب مع رئيس أوكرانيا، للضغط عليه لفتح تحقيق بشأن شبهات فساد حول نجل منافسه المحتمل فى انتخابات الرئاسة العام المقبل جو بايدن.