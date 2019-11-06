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بدء جلسات الاستماع فى تحقيق عزل ترامب الأسبوع المقبل

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:39 م
بدء جلسات الاستماع فى تحقيق عزل ترامب الأسبوع المقبل ترامب والكونجرس
أ ش أ

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أعلن عضو الكونجرس الأمريكى الديمقراطى، آدم شيف، أنه سيتم عقد أولى جلسات الاستماع المفتوحة فى التحقيق المتعلق بعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع المقبل.

 

وقال شيف، الذى يقود التحقيق - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء إن لجنة الاستخبارات بالكونجرس ستستمع إلى كبير دبلوماسيى الولايات المتحدة فى أوكرانيا السفير، ويليام تايلور، ونائب مساعد وزير الخارجية، جورج كنت، فى يوم /الأربعاء/ الموافق الـ 13 من شهر نوفمبر الجارى.

 

وأضاف شيف أنه من المقرر أن تستمع اللجنة فى يوم الجمعة الموافق الـ 15 من الشهر الجارى إلى السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، مارى يوفانوفيتش.

 

ونوه إلى أن الشعب الأمريكى سيكون قادرًا على معرفة ما قاله الشهود بصورة مباشرة وتقييم مصداقيتهم، وأن جلسات الاستماع من شأنها أن تكون فرصة للشعب الأمريكى ليحكموا بأنفسهم.

 

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الخطوة تمثل تقدم مهم فى التحقيق المتعلق بعزل ترامب من منصبه على خلفية مزاعم بسعيه إلى ممارسة ضغوط على /كييف/ للبحث فى أمر منافسه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، من أجل مكاسب سياسية شخصية.


الولايات المتحدة

عزل ترامب

أمريكا

الكونجرس

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