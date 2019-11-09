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نائب محافظ القاهرة: استكمال توصيل الغاز لأحياء المنطقة الجنوبية

السبت، 09 نوفمبر 2019 06:47 م
نائب محافظ القاهرة: استكمال توصيل الغاز لأحياء المنطقة الجنوبية توصيل الغاز الطبيعى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ترأس اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ، اجتماع بحضور ممثلي شركة تاون جاز وبعض رؤساء الاحياء ومديرى إدارة الطرق والإدارة الهندسية، لاستعراض أهم المشكلات، وتذليل الصعوبات لتوصيل الغاز الطبيعي لأحياء المنطقة الجنوبية .
 
وناقش الاجتماع طرق تقديم الأحياء الدعم اللازم فى مساعدة الشركة فى إنجاز الخطة، وفقا لتوجيهات توصيل الغاز الطبيعى لكافة المناطق تيسيرا على المواطنين.
ووجهت المحافظة باستخراج تصاريح الحفر اللازمة، لاستكمال الأعمال، وكذلك إعداد مقايسات تالف الرصف دون مبالغة فى القيمة المالية، بالإضافة إلى عرض بعض الحالات على المستشار القانونى بالمنطقة لدراستها، وإعداد الرأى القانونى بشأنها.
 

القاهرة

توصيل الغاز

الغاز الطبيعى

شركة الغاز

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