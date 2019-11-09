سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 4 من الجيش السورى وإصابة 15 جراء القصف التركى شمال شرقى سوريا

السبت، 09 نوفمبر 2019 06:20 م
مقتل 4 من الجيش السورى وإصابة 15 جراء القصف التركى شمال شرقى سوريا أحد عناصر الجيش السورى
دمشق /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت مصادر محلية سورية، بمقتل عدد من جنود الجيش السورى وإصابة ضابطين برتب رفيعة، جراء قصف شنته القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على ريف تل تمر شمال شرقى البلاد.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نقلا عن المصادر قولها: إنه نتيجة للقصف التركى على قرية "أم شعيفة" التابعة لناحية زركان- أبو راسين، أصيب ضابطان أحدهما برتبة لواء وآخر برتبة عقيد فى الجيش السوري، فيما قتل جندى وأصيب آخر فى العملية"، موضحة أن المصابين نقلوا إلى مستشفى "ليكرين" القريب، فيما لم يتسن التحقق من حقيقة رتب الضابطين.

وفى سياق ذى صلة.. أوضحت القناة أن القصف التركى طال -أيضا- قرية "قبور الفراجنة" الواقعة على الطريق الواصل بين تل تمر وناحية زركان - أبو راسين؛ واستهدف نقطة لتمركز قوات الجيش السورى فى المنطقة، الأمر الذى أسفر عن مقتل 3 جنود تابعين للجيش وإصابة 4 آخرين بجروح، فيما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها أيضا، قريتى "دلداره وأم الكيف"، نجم عنه إصابة 8 من أفراد الجيش السوري.

وكانت تركيا قد أرسلت تعزيزات عسكرية، الأحد الماضي، إلى الأراضى السورية من محور ريف رأس العين، حيث أقامت تحصينات لها فى بعض المناطق، فى وقت تستكمل فيه وحدات الجيش السورى انتشارها فى القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين فى ريف رأس العين، وعلى طريق الدرباسية - رأس العين بريف الحسكة الشمالى الشرقي.

 


الجيش السورى

أخبار سوريا

القصف التركى

سوريا

العنف فى سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة