اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى والقوات التركية فى ريف "رأس العين"

(أ ش أ)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش السورى والقوات التركية فى قرية أم شعيفة بريف رأس العين، فى محافظة الحسكة شمال شرقى البلاد.

وأوضحت مصادر ميدانية سورية، أن الاشتباكات دارت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا جراء الاشتباكات.

وكانت وحدات الجيش السورى، انتشرت الأربعاء الماضى، على طول الشريط الحدودى بين القامشلى والمالكية شرقا، عند الحدود مع تركيا، فى إطار استكمالها لعملية الانتشار التى بدأها فى محافظة الحسكة؛ لإرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة وتأمين الحماية للمدنيين السوريين.

يُشار إلى أن تركيا بدأت عدوانها على سوريا فى التاسع من أكتوبر الماضى وتسببت فى نزوح 300 ألف سورى بالإضافة إلى مقتل وإصابة المئات.