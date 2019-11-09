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مصرع شخص ودمار 100 منزل جراء حرائق الغابات فى أستراليا

السبت، 09 نوفمبر 2019 06:20 ص
مصرع شخص ودمار 100 منزل جراء حرائق الغابات فى أستراليا حرائق الغابات
رويترز

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 قالت السلطات في أستراليا اليوم السبت إنها عثرت على جثة شخص وإن 100 منزل على الأقل تعرضت للدمار جراء اجتياح حرائق الغابات شرق البلاد.
 
وقالت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز في وقت مبكر اليوم السبت إن رجال الإطفاء عثروا على جثة شخص في سيارة وإن اثنين آخرين في عداد المفقودين.
 
وقال رئيس الإدارة ‭‬‬شين فيتسيمينس لهيئة الإذاعة الأسترالية أن أوضاعا أكثر خطورة مرتبطة بالحرائق متوقعة اليوم السبت.
 
وتواجه أستراليا الآن أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات بينما تعاني أجزاء منها أسوأ موجات جفاف تعيها الذاكرة.
 
وأصدرت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز أمس الجمعة عددا قياسيا من تحذيرات الطوارئ إذ أعلنت 17 حريقا خطيرا بعدما زادت الرياح القوية والجفاف من انتشار الحرائق بسرعة.
 
وصباح اليوم السبت كانت هناك ستة حرائق خطيرة مُستعرة في نيو ساوث ويلز من إجمالي 70 حريقا على مستوى الولاية.
 
وفي كوينزلاند شمالا قضى آلاف من السكان من إقليم صن شاين كوست الليل في مراكز إجلاء بعد أن طالبتهم السلطات بالمغادرة.
 
وأعلنت إدارة الطوارئ والحرائق في كوينزلاند حريقا واحدا خطيرا صباح اليوم السبت.

أستراليا

الغابات

حرائق

‭‬‬شين فيتسيمينس

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