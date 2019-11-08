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فيديو ..حرائق فى غابات استراليا والسلطات تدفع بـ ألف رجل إطفاء لمحاصرة النيران

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:09 م
فيديو ..حرائق فى غابات استراليا والسلطات تدفع بـ ألف رجل إطفاء لمحاصرة النيران حرائق الغابات ظاهرة خرجت عن السيطرة بسبب تغيرات المناخ ـ أرشيفية
كتبت : نهال طارق

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اندلعت سلسلة من حرائق الغابات "غير المسبوقة" في ولاية نيو ساوث ويلز بجنوب أستراليا ، مع أكثر من 1000 من رجال الإطفاء يكافحون 17 من حرائق الطوارئ والرياح القوية في الليل.

 

وكان هناك 96 حريق في جميع أنحاء الولاية من 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي الجمعة من ضمنهم 57 حريق خرج عن نطاق السيطرة، وفقا لما ذكرته هيئة نيو ساوث ويلز الريفية لمكافحة الحرائق.

وكتبت الهيئة فى صفحتها على تويتر "إذا كنت بالقرب من هذه الحرائق، فستكون حياتك في خطر وتحتاج إلى اتخاذ إجراء لحماية حياتك".  وتم إخطار بعض السكان في جاكوبس سبور بالقرب من مدينة كيمبسي أنه قد فات الأوان للإخلاء.

في تغريدة يوم الجمعة ، وصف روب روجرز ، المدير التنفيذي للعمليات في دائرة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز الحرائق بأنها "غير مسبوقة" وطلب من السكان "تجنب المناطق المتضررة من الحرائق".

وبحسب ما نشرته شبكة سي ان ان الامريكية فقد اشتعلت النيران في حوالي 50 موقعاً في ولاية كوينزلاند المجاورة ، وقد طُلب من السكان في العديد من المناطق الإخلاء لأن الحرائق على مستوى الطوارئ تهدد المنازل والممتلكات.

وكوينزلاند ونيو ساوث ويلز عرضة لحرائق الغابات في فصلي الربيع وأوائل الصيف ، وتأنى تلك الحرائق هذا العام بعد أشد صيف حار في تاريخ أستراليا، مما أدى إلى تفاقم الجفاف وحرائق الغابات وهطول الأمطار بكثافة.

 

 


حرائق استراليا

حرائق غابات استراليا

حرائق الغابات

استراليا

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