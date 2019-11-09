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مستشفيات الأقصر تجرى عمليات جراحية ناجحة للمواطنين فى 24 ساعة.. تعرف عليها

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:21 م
مستشفيات الأقصر تجرى عمليات جراحية ناجحة للمواطنين فى 24 ساعة.. تعرف عليها مستشفيات الأقصر تجرى عمليات جراحية ناجحة للمواطنين فى 24 ساعة
الأقصر – أحمد مرعى

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نجحت الفرق الطبية ورجال التمريض بمستشفيات الأقصر الكبرى فى إنهاء معاناة عدد من المواطنين على مدار الـ24 ساعة الماضية، حيث تم إجراء عمليات جراحية ناجحة منها ما تجرى لأول مرة فى الأقصر، وأخرى تجرى بالتعاون بين مستشفى الأقصر العام وجامعة الأقصر، وذلك للتأكيد على جاهزية مستشفيات الأقصر لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

 

وفيما يلى نجاحات وعمليات مستشفيات الأقصر الرئيسية الثلاثة فى خدمة المرضى خلال 24 ساعة:-

 

ففى مستشفى أرمنت التخصصى يقول الدكتور أحمد بسيونى مدير عام المستشفي، أنه تمكن فريق جراحة الأوعية الدموية من عملية إعادة توصيل الشريان الفخذى بالشريان الركبى بإستخدام الوريد الصافى الأعظم لمواطن، حيث أن مدة العملية لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف، وهى تجرى لأول مرة فى محافظة الأقصر، بالإضافة إلى عدد من الحالات الأخرى لوصلات شريانية، كما تم إنهاء معاناة مريض بانسداد شرايين الطرفين السفليين فى السفر خارج المحافظة.

 

وتوجه الدكتور أحمد بسيوني، بالشكر والتقدير لفريق الأوعية الدموية بقيادة الدكتور طارق عبد العظيم إستشارى جراحة الأوعية الدموية، والدكتور بيشوى إدوارد أخصائى الأوعية الدموية، والدكتور محمد إيهاب أخصائى الأوعية، والدكتور بولا نصرى أخصائى الأوعية، وكافة العاملين بالمستشفى لما قدموه وبذلوا فى الأونة الأخيرة من عمل وترابط بين العاملين، والعمل الجماعى فى رفع كفاءة المستشفى والنهوض بالمنظومة الصحية تليق بالمرضى.

 

وفى مستشفى الأقصر العام وضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الصحة ممثلة فى مستشفى الأقصر العام ووزارة التعليم العالى ممثلة فى جامعة الأقصر، واصلت المستشفى نجاحاتها فى إجراء الجراحات الدقيقة حيث تمكن فريق من وحدة جراحات الوجه والفكين والرأس والرقبة التابع لقسم جراحة التجميل، من إجراء جراحة دقيقة لإصلاح وتثبيت كسر متفتت بالوجه بواسطة شرائح ومسامير، وعمل إستكشاف لأرضية حجاج العين اليسرى وإعادة بنائها بواسطة شبكة تيتانيوم، وذلك بقيادة الدكتور حاتم عادل أخصائى جراحات الوجه والفكين والرقبة، وعاونه الأطباء محمد السيد، وبولا فايز، وبإشراف طاقم التخدير بقيادة الدكتور محمد عبد العزيز استشارى التخدير، والدكتور محمد سيد أخصائى التخدير، وفريق التمريض المعاون، وأعلنت الوحدة بالمستشفى عن جاهزيتها لإستقبال كافة طوارئ وإصابات الوجه والفكين والرقبة على مدار 24 ساعة يومياً بالمستشفى.

 

أما فى مستشفى الأقصر الدولى فقد إستقبلت حالة لمصاب يعانى من إصابة مباشرة بالصدر، إثر إختراق جسم حاد "مسمار" مندفع من آلة تثبيت الخشب المستخدم بورش النجارة، وفور إستقباله بالطوارئ قام الدكتور أحمد عبد الرحيم وفريق تمريض الطوارئ بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة والفحوصات والاشعات اللازمة، وقد صرح الدكتور عرفة الهوارى مدير العمليات، أنه تم دخول المصاب مباشرة للعمليات لإجراء تدخل جراحى نظرا لخطورة الإصابة حيث أن المصاب كان يعانى من صعوبة فى التنفس وهبوط فى الدورة الدموية.

 

وأجرى التدخل الجراحى لعلاج المواطن بصورة طبيعية تماماً، كل من الدكتور محمد عبد البارى إستشارى جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى الدوشى والدكتور أحمد مختار والدكتور أحمد عبده إستشاريين التخدير، ومن تمريض العمليات كل من أحمد محمود وعلى عبد المبدئ، وذلك تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى مدير عام المستشفي.

 


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