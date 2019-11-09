أوقاف الأقصر تنظم احتفالية بالمولد النبوى الشريف بمسجد السيد يوسف بالكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار احتفالات وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، وتحت رعاية من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، سيتم إقامة الاحتفال السنوى لمديرية أوقاف بالميلاد المحمدى، مساء اليوم السبت، بعد صلاة المغرب بمسجد العارف بالله السيد يوسف الحجاجى بجوار قاعة المؤتمرات الكبرى بكورنيش النيل، والذى سوف يحضره عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية والنيابية والمواطنين بالأقصر.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يأتى إحتفال المديرية هذا العام بالتزامن مع الحملة العالمية التى أطلقتها وزارة الأوقاف مؤخراً، والتى جاءت تحت عنوان "هذا هو الإسلام"، والذى تشارك فيها مديرية أوقاف الأقصر بالعديد من الأنشطة المتنوعة، مثل الندوات والمحاضرات داخل المساجد والمدارس وقصور الثقافة ومراكز الشباب المختلفة، والمشاركة الفعالة فى البرامج الدينية بالإذاعة والتلفزيون، ويأتى هذا النشاط الفعال إحتفاءاً بهذه الذكرى الطيبة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه ضمن حملة الأوقاف العالمية "هذا هو الإسلام"، أقيم إحتفال كبير بمسجد الإمام الحسين بقرية الطوايع بمركز ومدينة إسنا، والتى حاضر فيها عدد من الدعاة بإدارة أوقاف إسنا، وعلى رأسهم الشيخ منصور محمد شعبان مدير إدارة أوقاف إسنا، ولفيف من الدعاة بالإدارة، لخدمة المواطنين وتوعيتهم بالحملة العالمية لوزارة الأوقاف.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، أمس الجمعة، افتتاح مسجد الصحابى الجليل أبوبكر الصديق بالساحة الرضوانية بقرية البغدادى بمركز ومدينة البياضية، وذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وقيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف البياضية، والمواطنين بالمنطقة والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية، ويأتى افتتاح عدد من المساجد مؤخراً تأكيد على مدى الحرص الذى يوليه رواد المساجد وأبناء المحافظة فى بذل الغالى فى سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود فى رفع كلمة الله عالياً فى السماء.