محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة الإنتهاء من مشروع المركز الإقليمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة

كتب فريق المحافظات

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مشروع المركز الإقليمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة الجارى تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك ضمن الجولة التفقدية التى أجرها صباح اليوم بمدينة الخارجة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة .

وشدد الزملوط على ضرورة سرعة الانتهاء من كافه الاعمال بالمركز وكذلك الانتهاء من أعمال رفع كفاءه العمارتين المجاورتين للمركز لاستغلالهم كمكان إقامة لأسر ذوى الاحتياجات الخاصة خلال فترة علاجهم وتأهيلهم .

كما وجه بدهان الواجهات بلون موحد مع المركز، وتأمين المركز بإنشاء سور واحد يضم العمارتين والمركز، وتصميم لاند سكيب فى المساحات الشاغرة لاستغلالها وإنشاء جراج للسيارات ، وإقامة أكشاك تقدم خدمات لرواد المركز .