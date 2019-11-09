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خالد صلاح
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محافظ الوادى الجديد يوجه بإعادة استغلال مبنى المجلس المحلى كمحكمة استئناف مؤقتا

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:04 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بإعادة استغلال مبنى المجلس المحلى كمحكمة استئناف مؤقتا المحافظ خلال الجولة
الوادى الجديد-فريق المحافظات

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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتشكيل لجنه لنقل كافة المحفوظات والمنقولات الموجودة بالمبنى الذى كان يستخدم كمجلس محلى للمحافظة وذلك لاستغلاله بدلا من إهماله وإعادة استخدامه كمقر "مؤقت" لإقامة محكمة استئناف الوادى الجديد .

 

جاء ذلك خلال تفقده لمبنى المجلس المحلى للمحافظة السابق ضمن جولته اليوم بمدينة الخارجة، مؤكدا بأن استخدام المبنى كمقر لمحكمة الاستئناف سيساهم فى التيسير على جموع المواطنين المتقاضيين متابعة قضاياهم، وحصولهم على الخدمة المطلوبة بشكل سريع ومرضى .

 

وفى سياق آخر وجه محافظ الوادى الجديد بضرورة سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمعرض الدائم، مشددا بضرورة تركيب كافة وسائل الأمن والسلامة لحماية المواطنين والتجار العارضين .

 

جاء ذلك خلال تفقده لموقع المعرض الذى يجرى إنشائه على مساحة 3300م2 بتكلفة مليون جنية بحى الامل بمدينة الخارجة، لإقامة معرض دائم مجهز بالخدمات وسور بطول 230م، حيث وجه بتزويد عدد دورات المياه لتكون 12 بدلا من 8 دورات وذلك لخدمة المواطنين المترددين على المعرض واستيعاب الأعداد فى حالات التكدس بالمواسم المختلفة، بالإضافة إلى توفير أكشاك خدمات، ومكان انتظار للسيارات، كما وجه بإنشاء بوابتين للسماح بدخول وخروج سيارات نقل المنتجات مختلفة الأحجام بشكل ميسر.

 

 


الوادى الجديد

المجلس المحلى بالوادى الجديد

محكمة استئناف الوادى الجديد

المعرض الدائم بالوادى الجديد

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