محافظ الدقهلية يعلن تحرير21 محضرا لمخابز مخالفة بالمنزلة

الدقهلية شريف الديب

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه تم تحرير 21 محضرا اليوم السبت لمخابز مخالفة لقيامها بإنتاج خبز أقل من الوزن الرسمى المحدد وغير مطابق للمواصفات والتصرف فى حصة الدقيق وتجميع بطاقات فى حملة تموينية على مخابز فى مركز ومدينة المنزلة.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للوقوف على مدى إلتزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

ومن جانبه أفاد السيد دايرة وكيل وزارة التموين أنه تم المرور على 99 من المخابز بمركز ومدينة المنزلة، وتم تحرير 14 محضر لإنتاج خبز أقل من الوزن المصرح به، و5 محاضر للتصرف فى حصة الدقيق، ومحضر لتجميع بطاقات ،ومحضر لعدم مطابقة المواصفات.