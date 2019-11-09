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محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد المرسى أبو العباس

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:28 م
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد المرسى أبو العباس محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية مساء اليوم الاحتفالية التي أقامتها  مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة المولد النبوى الشريف، بمسجد المرسي أبو العباس، بحضور اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف والقيادات الأمنية والأوقاف بالإسكندرية.

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، وقدم خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية ، مؤكدا أن علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار وكذا الابتعاد كل البعد عن أي متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف.
 
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي (1)
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي 
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي (2)
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي (3)
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي 
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي (4)
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي 
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي (5)
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي 
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي (6)
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي 
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي (7)
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي

 


الاسكندرية

المولد النبوى

المرسى ابو العباس

محافظ الاسكندرية

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