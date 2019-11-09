صور.. السوهاجية يحتفلون بالمولد النبوى بالإنشاد الدينى والموائد

سوهاج- محمود مقبول

الاحتفال بالمولد النبوى الشريف يختلف من مكان لآخر ومن محافظة إلى أخرى، ومحافظة سوهاج واحدة من محافظات مصر التى ترتبط بعلاقة قوية بهذه المناسبة العطرة لوجود عائلات كثيرة تنتمى إلى آل بيت النبى الكريم صلى الله عليه وسلم.

وفى سوهاج يحتفل الأهالى بالمولد بإقامة ليالى المديح بالساحات الكبرى أمام منازلهم، ويدعون لها الأهالى الذين يلتفون حول المنشد الدينى الذى يشدوا بأجمل وأروع القصائد الشعرية التي تحكى سيرة النبى -صلى الله عليه وسلم- العطرة.

ومن المديح والإنشاد إلى ذبح الذبائح وتوزيع لحومها على الفقراء والأصدقاء، بالإضافة إلى الإطعام فى الساحات لكل مار من جوار الساحة أو القادم إليها، وأغلب الأطعمة وأشهرها الفتة والملوخية والشوربة والعيش البلدى وهناك من يقوم بتوزيع الفول النابت على الحاضرين والمشاركين فى الاحتفال بالمولد النبوى.



