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متى يكون البكاء أثناء الحمل علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة؟

السبت، 09 نوفمبر 2019 06:00 م
متى يكون البكاء أثناء الحمل علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة؟ البكاء اثناء الحمل
كتبت هند عادل

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الحمل يحمل الكثير من التغييرات الجسدية المهمة أبرزها التحولات الهرمونية فهى أيضًا سمة مميزة للحمل، وحتى فى بعض الأحيان تكون سببًا للأعراض الجسدية، ومن المنطقى أن هذه التقلبات يمكن أن تسبب تغييرات فى المواد الكيميائية للدماغ التى تنظم الحالة المزاجية.

تواجه بعض النساء مجموعة من العواطف من السعادة إلى الحزن، وفقا لما ذكره موقع "healthline"، فإذا كانت المرأة الحامل تبكى بسبب أو بدون سبب فلا داعى للقلق فكل ما تمر به طبيعى تمامًا.

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول البكاء أثناء الحمل، بالإضافة إلى بعض النصائح لتخفيف تقلبات المزاج المزعجة هذه.

 

ما الذى يسبب البكاء أثناء الحمل؟

 

الأشهر الثلاثة الأولى

تختلف كل امرأة لذلك قد تبكى بعض النساء فى فترات الحمل بأكملها، بينما تبكى نساء أخريات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

هذا يحدث عندما يحدث تغيرا فى إفراز الهرمونات يبدو أن المستويات الأعلى من الأستروجين والبروجستيرون خلال الأشهر الثلاثة الأولى مسئولة عن بعض تقلبات الحالة المزاجية، والتى تتميز بالتهيج والحزن.

والحمل هو تغيير كبير فى الحياة ولهذا السبب بالاقتران مع الهرمونات سريعة التغير فإن البكاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى قد يكون بسبب أى شىء من السعادة القصوى إلى القلق أو الخوف من حدوث شىء ما للطفل.

 

الثلث الثانى والثالث

يمكن أن تستمر التحولات الهرمونية فى الثلث الثانى والثالث، لذلك قد تحدث نوبات البكاء خلال هذا الوقت أيضًا.

الجسم يتغير بسرعة، والتى يمكن أن تزيد أيضا من مستويات القلق، فقد تؤدى الضغوط والإحباطات اليومية المعتادة أيضًا إلى نوبات البكاء.

 

متى يكون البكاء أثناء الحمل مشكلة أكثر خطورة؟

فى حين أن التغيير فى العواطف ونوبات البكاء يعد جزءًا طبيعيًا من الحمل، إلا أن البكاء قد يكون أيضًا أحد أعراض القلق النفسى الأكثر خطورة مثل الاكتئاب.

قد يكون الاختلاف بين تقلبات مزاج الحمل الطبيعى والاكتئاب أمرًا صعبًا، سيؤدى الاكتئاب إلى ظهور أعراض أخرى أيضًا وليس فقط البكاء. تشمل هذه الأعراض:

صعوبة فى التركيز.

فقدان الشهية.

فقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة.

الشعور بالذنب.

النوم كثيرا.

النوم القليل جدا.

أفكار إيذاء النفس أو الآخرين.

 

هل يمكن أن يؤثر البكاء والاكتئاب على الجنين؟

من المحتمل ألا تؤذى نوبة البكاء من حين لآخر على الجنين، لكن قد يكون للاكتئاب الشديد أثناء الحمل تأثير سلبى على الجنين.

فمشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب أثناء الحمل قد تزيد من فرص الولادة المبكرة وانخفاض وزن الجنين عند الولادة.


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التغيرات الهرمونية

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