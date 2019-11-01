العدوى أثناء الحمل تسبب اضطرابات نفسية عند الطفل وتؤثر على نموه

كتبت إيناس البنا

يجب على المرأة الحامل الاعتناء بصحتها لأنها ضرورية لصحة الجنين، فكل ما تأكله، ومستوى إجهادها، وصحة نظام المناعة لديها إلى توازنها الهرموني، له تأثير على تطور مخ الجنين.

وأشارت نتائج دراسة جديدة إلى أن الالتهابات الحادة أثناء الحمل قد تؤثر على نمو الجنين وتؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات النفسية في وقت لاحق من الحياة.

وفقا للدراسة التى قامت بها كلية الصحة والعلوم الطبية بجامعة كوبنهاجن فإن الإصابات الشديدة التي تصيب النساء الحوامل تشكل أحد عوامل الخطر الرئيسية لتطوير الاضطرابات النفسية مثل انفصام الشخصية واضطرابات طيف التوحد في وقت لاحق من العمر .

وحسب الدراسة ، اجرى الباحثون تجارب على الفئران لمعرفة كيف يمكن للالتهابات في الأم أن تصيب الخلايا الجذعية والسليفة للخلايا العصبية في المخ لإعاقة نمو الدماغ للجنين.

درس الباحثون تطور الخلايا العصبية في الفئران، وبناءً عليه أثبتوا ان استجابة الأم المناعية للعدوى كان لها تأثير يمتد من الخلايا الجذعية والخلايا السليفة إلى الخلايا العصبية مما يؤدي إلى اضطراب عميق في نموها في الدماغ، هذا التأثير كان فوريًا وأدى إلى إعاقات طويلة الأمد ، مما أدى إلى "ضربات" متعددة أثناء عملية نمو الخلايا العصبية ، من وقت ولادة الخلايا العصبية إلى وقت نضوجها.

رأى الباحثون أن الفئران المولودة حديثًا أظهرت أعراضًا تشبه علامات اضطرابات نفسية بشرية مثل تغيير التفاعلات الاجتماعية والانحدار المعرفى، وتعتمد الآثار أيضًا على وقت حدوث الحمل ، وفي أي مرحلة من مراحل الحمل.



أسباب ومخاطر العدوى أثناء الحمل عادة ما تكون المرأة الحامل لديها نظام مناعي منغلق حتى يتمكن الجنين من النمو والتطور، ولكن هذا يمكن أن يقلل أيضا من مقاومة المرأة للعدوى، فقد تكون عرضة للإصابة بالبرد والإنفلونزا والجلد والتهابات الجهاز التنفسي، وعلى الرغم أن هذه الأمراض الشائعة قد لا تشكل مشكلة ، إلا أن الأدوية التي تتناولها قد تؤثر على طفلك.

أيضا ، قد تشكل التهابات خطيرة ، مثل جدري الماء أو الحصبة ، خطرا على نمو الجنين، فقد تسبب عيوب خلقية وتعيق التطور الفكري.