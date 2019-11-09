لجنة الآثار تعد تقريرها عن تورط 7 أشخاص فى التنقيب بمنشاة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

تعكف اللجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة على إعداد تقرير حول معاينة أعمال الحفر التى نفذها 7 أشخاص، بغرض التنقيب عن الآثار فى قطعة أرض بمنشأة القناطر، لتسليمه لجهات التحقيق، لاستكمال التحقيقات.

وتبين من خلال التحريات أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار.

وردت معلومات للمقدم سامح بدوى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الأثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملين ابنى عم، يمتلكان قطعة الأرض.

وتم العثور على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه، بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.