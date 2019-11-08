صور.. العثور على قطع حجرية من كشف أثرى يعود للعصر القبطى وحفرين أثريين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة حملة مكبرة بالإشتراك مع وحدة مباحث طهطا استهدفت بعض المنقبين عن الآثار بدائرة المركز داخل منازلهم وتم العثور قطع أثرية من كشف اثرى يعود للعصر القبطى بالجريدات وحفرين آخرين بقصد التنقيب بقريتى الشيخ زين الدين والجبيرات

كان اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قد تلقى معلومات من مباحث الآثار بسوهاج أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عددا من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بقى مركز طهطا وتحديدا بقرى الجبيرات و الجريدات والشيخ زين الدين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الاثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد إيهاب مقلد رئيس قسم شرطة مباحث السياحة والآثار بسوهاج وبرفقته مفتش مباحث المنطقة العميد أحمد رفعت بالاشتراك مع الرائد محمد كمال رئيس مركز شرطة طهطا والنقيب محمد صبرى معاون مباحث المركز وتم إستهداف المتحرى عنهم.

أسفرت الجهود في الواقعة الأولى عن ضبط رأفت . ع . ع عامل ويقيم بناحية قرية الجريدات "هارب" داخل مسكنه وبالتفتيش عثر على حفر تم ردمه وتم ضبط مجموعة من الأحجار الجيرية تمثل أجزاء من عناصر معمارية عليها رسومات وزخارف متنوعة ومختلفة من بينها بعض الزخارف النباتية.

تم التحفظ على القطع وتم والمسكن المتحرى عنه وأشارت معاينة لجنة الآثار أن الشواهد اثرية ترجع لبقايا مبنى اثرى يرجع للعصر القبطى وتم إتلاف جزء منه وتم تحرير محضرا بالواقعة برقم 3966 إدارى مركز طهطا.

وجاء المحضر الثانى الذى حمل رقم 3935 إدارى مركز طهطا بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام بخيت . م . م . ع سائق ويقيم بناحية قرية الجبيرات دائرة مركز شرطة طهطا هارب تم إستهداف منزل المتحرى عنه وتم ضبط أحمد . م . م . ع 61 سنة بالمعاش ويقيم بناحية حى السلام محافظة الإسماعيلية.

وعثر بالمكان على أتربة وحفره مربعة الشكل 2 ونصف متر وعمق 8 أمتار وعثر على أدوات الحفر والتنقيب وبمواجهة المتعم المضبوط أعترف بقيامه برفقة المتهم الهارب بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بقصد العثور على قطع اثرية للتربح تم التحفظ على المتهم والمسكن وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

أما المحضر الثالث الذى حمل رقم 3964 إدارى مركز شرطة طهطا بقيام السيد . أ. ع . ح 63 سنة ويقيم بقرية الشيخ زين الدين دائرة مركز شرطة طهطا "هارب" بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه وتم العثور على حفر بقطر 2 متر وعمق 7 أمتار وتم العثور على الأدوات الخاصة بأعمال الحفر وعثر أيضا موتور لرفع المياه تم التحفظ على المسكن وعلى مكان الحفر وبالعرض على لجنة الآثار أوضحت أن عملية الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



العثور على قطع حجرية من كشف اثرى يعود للعصر القبطى (2)



العثور على قطع حجرية من كشف اثرى يعود للعصر القبطى (4)



العثور على قطع حجرية من كشف اثرى يعود للعصر القبطى (6)



العثور على قطع حجرية من كشف اثرى يعود للعصر القبطى (7)



العثور على قطع حجرية من كشف اثرى يعود للعصر القبطى (8)



العثور على قطع حجرية من كشف اثرى يعود للعصر القبطى (9)



العثور على قطع حجرية من كشف اثرى يعود للعصر القبطى (10)