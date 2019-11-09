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فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:06 م
فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو شلل مرورى بشارع الهرم
كتب ـ أحمد عبد الهادى

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شهد شارع الهرم في اتجاه ميدان الجيزة، منذ قليل، شللا مروريا من آخر الشارع وحتى ميدان الجيزة، وذلك بسبب زيادة الأحمال وأعمال مترو الانفاق.

وشهد محيط الشارع  تكدسا للسيارات، وبطء حركة المرور بشارع الجامعة بسبب الكثافة المرورية.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق شارع الهرم بشكل جزئى بالاتجاهين وذلك لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة الـ 12 صباح الجمعة الماضى، وتنتهى فى الساعة الـ 5 من صباح غد الأحد، دون توقف لحركة المرور حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الاتجاهين .

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بأن الغلق يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء، وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم، مع تقاطع ترعة الزمر بالاتجاهين، مما يستلزم إجراء غلق جزئي للشارع .


المرور

حركة المرور

شارع الهرم

السيارات

اليوم السابع بلس

غلق شارع الهرم

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