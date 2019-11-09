فرقة النيل للإنشاد الدينى تحيى ليالى جنوب سيناء احتفالا بالمولد النبوي

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء التهنئة لمواطنى جنوب سيناء بذكرى المولد النبوى الشريف، وأعلن خلال لقائه بأحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء عن قيام فرقة النيل للإنشاد الدينى ومجموعة التنورة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بإحياء ليلتين الأولى يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري، بساحة العلم بمدينة طور سيناء.

والثانية بالمسرح المكشوف أمام قصر ثقافة شرم الشيخ الأربعاء 13 نوفمبر الجارى وذلك عقب صلاة العشاء احتفالا بذكرى المولد النبوى الشريف للمواطنين بمدينتى طور سيناء وشرم الشيخ وضيوف المحافظة بالمجان.