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بدء الدراسة للفرقة الأولى بمعهد التمريض بجنوب سيناء 17 نوفمبر

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:26 م
بدء الدراسة للفرقة الأولى بمعهد التمريض بجنوب سيناء 17 نوفمبر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلن الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بدء الدراسة للفرقة الأولى بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات بجنوب سيناء للعام الدراسى 2019 ، 2020  إعتبارا من الأحد 17 نوفمبر الجارى .

وقال وكيل وزارة الصحة يأتى ذلك بعد تصديق اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على زيادة عدد فصول الفرقة الأولى بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات بجنوب سيناء وقبول جميع الطلبة والطالبات الناجحين فى الإختبارات المقررة للقبول بالمعهد .

وتناشد إدارة التدريب بالمديرية الطلبة والطالبات الناجحين فى الإختبارات المقررة للقبول بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات للعام الدراسى 2019 ، 2020 م سرعة التوجه لمعهد التمريض خلال الفترة من الإثنين 11 نوفمبر وحتى الخميس 14 نوفمبر الجارى لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وهى كالأتى

ملف تقديم ، أصل شهادة الميلاد، أصل شهادة الإعدادية ، 8 صور شخصية للطالب والطالبة ، 10 ظرف جواب ، 3 حافظة بلاستيك ، 59 جنيه مصروفات .

 


مدينة طور سيناء

معهد التمريض

زيادة عدد الفصول

طلاب وطالبات

وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء

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