صور.. فرقة الشرقية للإنشاد الدينى تحى حفل المولد النبوى بقصر ثقافة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أحتفل قصر ثقافة الزقازيق ، بالمولد النبوي الشريف ، حيث أحيت فرقة الشرقية للانشاد الديني الحفل، بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعمرو فرج مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافى، وأحمد سامي مدير عام فرع ثقافة الشرقية، ومديري المديريات الخدمية، وعدداً من الشعراء والمثقفين والأدباء والمواطنين.

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها أغاني وأناشيد دينية شدت بها فرقة الشرقية للإنشاد الديني حازت على إعجاب وإستحسان الحضور.

أشاد المحافظ بالمستوى الفني المتميز لفرقة الشرقية للإنشاد الديني متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وهنأ المحافظ أبناء الشرقية بمناسبة ذكرى الإحتفال بالمولد النبوي الشريف داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

في سياق متصل، شهدت ساحات الطرق الصوفية، احتفالات بالمولد النبوي الشريف ، وأقيمت امسيات دينية وابتهالات دينية، وحلقات للذكر، شارك فيها الآلاف من أهالي المحافظة والتي كانت أبرزها ساحة الساحة الهاشمية، التي حضرها مشايخ الطرق الصوفية وعدد من الشخصيات العامة والمسئولين.