شباب قرية "طحلة" ببنها يحتفلون بالمولد النبوى بتوزيع الحلوى على الطريق

القليوبية - إبراهيم سالم

دشن شباب قرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، مبادرة لتوزيع الحلوى على المارين بالطريق والسيارات والدراجات البخارية احتفالا بالمولد النبوى الشريف، مطالبين جميع الشباب بتعميمها على مستوى قرى المحافظة.

قال مروان عمر، أحد أفراد مجموعة الشباب بالقرية، إنه كان حريصا على الاحتفال بالذكرى المولد النبوى الشريف مع جميع المصريين فى الشارع، لافتًا إلى توزيعه كميات من حلوى المولد على السيارات المارة بطريق القرية، مشيرا إلى أن الهدف من الاحتفال هو أن تظل السيرة النبوية العطرة باقية السنة كلها وليست يوم واحد فى السنة.

وشهدت ومحلات بيع حلوى المولد النبوى الشريف، إقبالًا كثيفا فى مدن القليوبية على شراء الحلوى، تزامنًا مع احتفالات المولد النبوى الشريف، كما شهدت أسعار حلاوة المولد النبوى الشريف هذا العام انخفاض بنسبة تراوحت 30%عن مثيلتها من العام الماضي.