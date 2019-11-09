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شباب قرية "طحلة" ببنها يحتفلون بالمولد النبوى بتوزيع الحلوى على الطريق

السبت، 09 نوفمبر 2019 08:26 م
شباب قرية "طحلة" ببنها يحتفلون بالمولد النبوى بتوزيع الحلوى على الطريق توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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دشن شباب قرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، مبادرة لتوزيع الحلوى على المارين بالطريق والسيارات والدراجات البخارية احتفالا بالمولد النبوى الشريف، مطالبين جميع الشباب بتعميمها على مستوى قرى المحافظة.

قال مروان عمر، أحد أفراد مجموعة الشباب بالقرية، إنه كان حريصا على الاحتفال بالذكرى المولد النبوى الشريف مع جميع المصريين فى الشارع، لافتًا إلى توزيعه كميات من حلوى المولد على السيارات المارة بطريق القرية، مشيرا إلى أن الهدف من الاحتفال هو أن تظل السيرة النبوية العطرة باقية السنة كلها وليست يوم واحد فى السنة. 

وشهدت ومحلات بيع حلوى المولد النبوى الشريف، إقبالًا كثيفا فى مدن القليوبية على شراء الحلوى، تزامنًا مع احتفالات المولد النبوى الشريف، كما شهدت أسعار حلاوة المولد النبوى الشريف هذا العام انخفاض بنسبة تراوحت 30%عن مثيلتها من العام الماضي.

 
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها (1)
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها 
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها (2)
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها 
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها (3)
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها 
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها (4)
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها 
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها (5)
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها 
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها (6)
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها (6)

توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها (7)
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها 
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها (8)
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها 
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها (9)
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها (10)
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها 
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها (11)
توزيع الحلوى على الطريق بقرية طحلة ببنها 

 


اخبار القليوبية

شباب القليوبية

حلوي المولد النبوي

المولد النبوي الشريف

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