صور.. بدء الفحوصات الطيبة لعلاج أطول رجل بالشرقية وشقيقته

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم توقيع الفحوصات الطبية اللازمة، بشأن حالتى محمد شحاتة وشقيقته هدى المصابين بتضخم فى النمو نتيجة التضخم فى الغدة النخامية والذى أدى إلى خلل كامل فى الوظائف الهرمونية وزيادة الجسم والوزن والطول، مما يصعب حركتهما وتعاملهما فى الحياة بشكل طبيعى.

وأوضح مسعود، أنه تم التنسيق مع المستشفى الجوى للقوات المسلحة بالقاهرة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية والمعملية، والأشعة اللازمة للشقيقين على جهاز أشعة الرنين المغناطيسى بالمستشفى، بالإضافة إلى توفير وسيلة المواصلات اللازمة لهم، مؤكدا على متابعة الحالات وصرف العلاج اللازم لهم دون تحملهم لأى أعباء مالية.

كان قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صرف إعانة عاجلة لكل من محمد شحاته عبد الجواد، وشققيقته هدى شحاتة، المقيمان بقرية الجمالية بمركز الحسينية لتعينهما على قضاء متطلبات الحياة، كلف مديرة إدارة صندوق الإسكان بتوفير وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية لهما تلبيه لرغبتهما وليحيا فيها حياة كريمة.

كما وافق محافظ الشرقية على إقامة مشروع صغير "كشك" وتجهيزه للشقيقين ليساعدهما على تحمل الأعباء المعيشية، كما وجه المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بإتاحة فرصة عمل بالقطاع الخاص للشاب محمد، ومخاطبة التضامن الاجتماعى لتوفير تروسيكل يستخدم كوسيلة انتقال للشقيقين نظرًا لحالتهما الصحية.