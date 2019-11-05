صور .. العيادات المتنقلة تقدم خدمة تنظيم الأسرة لأكثر من 9000 سيدة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة الخاصة بتقديم خدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة والصحة، قامت خلال شهر أكتوبر 2019 بتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة بالقرى والنجوع.

جاء ذلك فى 17 إداره صحية هى "الزقازيق – الإبراهيمية – أبو كبير – أبو حماد – القرين – أولاد صقر – صان الحجر - القنايات - منيا القمح - ديرب نجم - بلبيس - مشتول السوق - العاشر من رمضان - الحسينية - فاقوس - الصالحية الجديدة - ههيا" ، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 9402 منتفعة تنظيم أسرة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى منها فحص 357 سيدة بالموجات الصوتية، ومتابعة حمل 586 سيدة ، وتوقيع كشف نساء لعدد 1371، هذا بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى على 375 فى تخصص الباطنة ، 254 كشف أطفال .

كم تم تنفيذ ندوات توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وأهمية المباعدة بين الولادات ، وأنواع وسائل تنظيم الأسرة ، ومخاطر الزواج المبكر والحمل المتكرر، مضار ختان الإناث .



العيادات المتنقلة بالشرقية



العيادات المتنقلة بالشرقية



العيادات المتنقلة بالشرقية