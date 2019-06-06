سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 10:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

منطقة ما تحت المهاد صغيرة الحجم كبيرة الوظيفة.. تعرف على الهرمونات التى تطلقها

الخميس، 06 يونيو 2019 10:00 م
منطقة ما تحت المهاد صغيرة الحجم كبيرة الوظيفة.. تعرف على الهرمونات التى تطلقها الغدة النخامية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المهاد هو منطقة صغيرة تقع فى قاعدة المخ بالقرب من الغدة النخامية على الرغم من صغر حجمها إلا أن المهاد يلعب دورًا مهمًا في العديد من الوظائف المهمة من تنظيم درجة الجسم والهرمونات التى تتحكم فى العمليات الحيوية، حسبما ذكر موقع "healthline".

وظيفة منطقة المهاد بالمخ

 

download

 

الإفراج عن الهرمونات

تنظيم درجة حرارة الجسم

الحفاظ على دورات الفسيولوجية اليومية

السيطرة على الشهية

تنظيم الاستجابات العاطفية

مناطق رئيسية فى منطقة المهاد

يوجد فى منطقة ما تحت المهاد ثلاث مناطق رئيسية وهى مجموعات من الخلايا العصبية التي تؤدي وظائف حيوية، مثل إطلاق الهرمونات.

المنطقة الأمامية

وتسمى هذه المنطقة أيضًا منطقة فوق الحوض نواته الرئيسية تشمل النوى فوق الحوضية وشبه البطينية وهناك العديد من النوى الصغيرة الأخرى في المنطقة الأمامية أيضًا.

وتشارك النوى في المنطقة الأمامية إلى حد كبير في إفراز الهرمونات المختلفة وتتفاعل العديد من هذه الهرمونات مع الغدة النخامية القريبة لإنتاج هرمونات إضافية.

من أهم الهرمونات المنتجة في المنطقة الأمامية:

 

ما_وظيفة_قشرة_المخ
 

 

 

هرمون إفراز الكورتيوتروبين (CRH)
 

ويشارك CRH في استجابة الجسم لكل من الإجهاد البدني والعاطفي، وأنه يشير إلى الغدة النخامية لإنتاج هرمون يسمى هرمون قشر الكظر (ACTH). ACTH يطلق إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون الإجهاد المهم.

هرمون الافراج عن الثيروتروبين (TRH)

يحفز إنتاج TRH الغدة النخامية لإنتاج هرمون منشط للغدة الدرقية (TSH) يلعب TSH دورًا مهمًا في وظيفة العديد من أجزاء الجسم مثل القلب والجهاز الهضمي والعضلات.

هرمون الغدد التناسلية الإفراج (GnRH)

 يتسبب إنتاج GnRH في أن تنتج الغدة النخامية هرمونات إنجابية مهمة مثل هرمون محفز البصيلات (FSH) وهرمون اللوتين (LH).

الأوكسيتوسين

 يتحكم هذا الهرمون في العديد من السلوكيات والعواطف المهمة، مثل الإثارة الجنسية والثقة والاعتراف والسلوك الأمومي ويشارك أيضًا في بعض وظائف الجهاز التناسلي ، مثل الولادة والرضاعة.

فاسوبريسين

يسمى هذا الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) هذا الهرمون ينظم مستويات الماء في الجسم عندما يتم إطلاق الفاسوبريسين فإنه يشير إلى الكليتين لامتصاص الماء.

السوماتوستاتين

يعمل السوماتوستاتين على منع الغدة النخامية من إطلاق بعض الهرمونات بما في ذلك هرمونات النمو والهرمونات المحفزة للغدة الدرقية.

تساعد المنطقة الأمامية من المهاد أيضًا على تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال العرق كما تحافظ على إيقاعات الساعة البيولوجية مثل الاستيقاظ أثناء النهار والنوم في الليل هو إيقاع يومي مرتبط بوجود أو عدم وجود ضوء.

المنطقة الوسطى

وتسمى هذه المنطقة أيضًا منطقة درنة نواته الرئيسية هي نوى البطيني والقوس.

تساعد النواة البطينية على التحكم في الشهية في حين تشارك النواة المقوسة في إطلاق هرمون النمو  GHRH والذى يحفز الغدة النخامية لإنتاج هرمون النمو وهو المسئول عن نمو وتطور الجسم.

المنطقة الخلفية

وتسمى هذه المنطقة أيضًا منطقة الثديياتنواة المهاد الخلفية والنواة الثديية هي نواتها الرئيسية تساعد النواة الخلفية السفلية في تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق التسبب في إعاقة العرق ومنع إنتاجه


المخ

الهرمومات

ما تحت المهاد

الغده النخاميه

وظيفه الغده النخاميه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل تعلم..حدوث تغييرات في المخ قبل 30 عامًا من ظهور أعراض مرض الزهايمر

السبت، 01 يونيو 2019 06:00 م

ما المكان المسئول عن الأحلام فى المخ؟.. اعرف بنفسك

الخميس، 30 مايو 2019 09:30 م

لو أنت من عشاق الراديو خلى بالك موجاته هتعرضك لأورام المخ

الخميس، 30 مايو 2019 05:30 م

الجلطات لا تصيب القلب والمخ فقط.. احذر قد تصيب ذراعك

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:30 م

لو خايف يجيلك زهايمر.. 10 أطعمة تعزز قوة ذاكرتك وتمنع شيخوخة المخ

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:40 م

٥ علامات تدل على إصابتك بورم فى المخ.. لا تتجاهلها

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة