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صور.. الرئيس البرازيلى الأسبق يواصل لقاءاته بمؤيديه عقب خروجه من السجن

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:13 م
صور.. الرئيس البرازيلى الأسبق يواصل لقاءاته بمؤيديه عقب خروجه من السجن لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلى الأسبق
كتب محمود رضا الزاملى

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يواصل الرئيس البرازيلى الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لقاءاته بمؤيديه عقب خروجه من السجن، وكان فى استقباله حشد من انصاره، يأتى ذلك بعد سجنه لاكثر من عام ونصف عام.

وخرج لولا (74 عاما) سيرا من مقر الشرطة الفدرالية حين كان مسجونا بعد إدانته بالفساد وعانق انصاره وحياهم بقضبة مرفوعة وفى يده وردة .

وجاء قرار القاضى الاتحادى بالإفراج عن لولا دا سيلفا عقب حكم للمحكمة العليا فى وقت متأخر الخميس أنهى سجن المدانين بعد خسارة الاستئناف الأول.

الرئيس البرازيلى الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلى الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا

 

الرئيس البرازيلى الأسبق لويس لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلى الأسبق لويس لولا دا سيلفا

 

الرئيس البرازيلى الأسبق
الرئيس البرازيلى الأسبق

 


الرئيس البرازيلى الأسبق

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