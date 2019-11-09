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صور.. أمطار غزيرة على مدينة الشلاتين وسط فرحة الأهالى

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:59 م
صور.. أمطار غزيرة على مدينة الشلاتين وسط فرحة الأهالى الأمطار
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت الأودية الصحراوية غرب مدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر هطول أمطار غزيرة فى اغلب المناطق الصحراوية التابعة للمدينة، وسط حالة من البهجة لأهالى الأودية والتجمعات الصحراوية وفرحتهم بالأمطار مع بداية فصل الشتاء.

وقام مجلس مدينة الغردقة بسحب المياه من الشوارع حتى لا تتوقف الحركة المرورية، وتسير المياه للمناطق الصحراوية من شوارع المدينة

كانت هيئة الأرصاد حذرت من سقوط أمطار غزيرة على حلايب وشلاتين، وتم رفع درجة الاستعداد.

وكانت شهدت مساء أمس الجمعة مدينة الشلاتين هطول أمطار غزيرة على شتى مناطق المدينة مما انتاب أهالى المدينة حالة من الفرح مبشرين بظهور العشب لاعتمادهم على مهنة الرعى هناك

من جانبها أصدرت الدكتورة يسرا عطيه، نائب محافظ البحر الأحمر، تعليماتها باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، للتعامل مع الامطار، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

 

أمطار غزيرة على مدينة الشلاتين (1)
أمطار غزيرة على مدينة الشلاتين (1)

 

أمطار غزيرة على مدينة الشلاتين (2)
أمطار غزيرة على مدينة الشلاتين (2)

 

أمطار غزيرة على مدينة الشلاتين (3)
أمطار غزيرة على مدينة الشلاتين (3)

 

أمطار غزيرة على مدينة الشلاتين (4)
أمطار غزيرة على مدينة الشلاتين (4)

 


البحر الاحمر

الشلاتين

سقوط امطار

محافظة البحر الأحمر

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