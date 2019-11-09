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سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة جنوب البحر الأحمر

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:26 م
سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة جنوب البحر الأحمر أمطار - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، عن سقوط أمطار خفيفة ظهر اليوم، بمناطق متفرقة بمدينة حلايب وقرية أبو رماد، جنوب محافظة البحر الأحمر .
 
وكانت شهدت مساء أمس الجمعة مدينة الشلاتين هطول أمطار غزيرة علي شتي مناطق المدينة مما انتاب أهالي المدينة حالة من الفرح مبشرين بظهور العشب لاعتمادهم علي مهنة الرعي هناك. 
 
من جانبها أصدرت الدكتورة يسرا عطيه، نائب محافظ البحر الأحمر، تعليماتها باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، للتعامل مع الامطار، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.
 
 

البحر الاحمر

الشلاتين

سقوط امطار

محافظة البحر الأحمر

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