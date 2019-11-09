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حبس عامل بتهمة قتل شقيقه فى عين شمس

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:36 م
حبس عامل بتهمة قتل شقيقه فى عين شمس كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه أنهى عامل حياة شقيقه طعنا بالسكين.

 

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارا من المستشفى بوصول "مصطفى م " جثة هامدة إثر طعنة بسكين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه تشاجر مع والدته فتدخل شقيقه الأكبر ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى، أحضر على إثرها المتهم سكينا وطعن به المجنى عليه، وتسبب فى قتل شقيقه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 

 


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