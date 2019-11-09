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حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى الهيروين والحشيش بإمبابة

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:59 ص
حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى الهيروين والحشيش بإمبابة هيروين - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، عقب ضبطهما وبحوزتهما 125 تذكرة هيروين، و3 قطع من مخدر الحشيش بإمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهمان المضبوطان أنهما اعتادا التردد على منطقة مستشفى الحميات لترويج المضبوطات على عملائهما، حيث يتواصلان مع زبائنهما هاتفيا، ثم يحددان معهم مكان لقائهم لبيع الهيروين لهم.

أضاف المتهمان أنهما استغلا علاقتهما مع عدد من تجار المواد المخدرة، اللذان تعرفا عليهما خلال قضائهما عدة سنوات سجن في قضايا مخدرات وسلاح وسرقة، لتكوين دائرة من المسجلين خطر، والتعاون معهم في مجال تجارة المخدرات، وذكرا أنهما تخصصا في تجارة الهيروين، لارتفاع نسبة الربح من بيعه.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق

وردت معلومات للرائد محمد بهاء عبد الحكيم ضابط قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار "خ.ع" 45 سنة عاطل، سابق اتهامه في 8 قضايا مخدرات وسلاح وسرقة، و" ر.ع" 36 سنة عاطل، سابق اتهامه في 3 قضايا اتجار بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين لهما تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة من ضبطهما، وبحوزتهما 125 تذكرة هيروين، و3 قطع من مخدر الحشيش، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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