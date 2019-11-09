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عاطلان يعترفان بترويج الهيروين بجوار مستشفى الحميات في إمبابة

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:00 ص
عاطلان يعترفان بترويج الهيروين بجوار مستشفى الحميات في إمبابة هروين _ ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهمان المضبوطان وبحوزتهما 125 تذكرة هيروين، و3 قطع من المخدر بإمبابة، أنهما اعتادا التردد على منطقة مستشفى الحميات لترويج المضبوطات على عملائهما، حيث يتواصلان مع زبائنهما هاتفيا، ثم يحددان معهم مكان لقائهم لبيع

الهيروين

 لهم.

أضاف المتهمان أنهما استغلا علاقتهما مع عدد من تجار المواد المخدرة، اللذان تعرفا عليهما خلال قضائهما عدة سنوات سجن في قضايا مخدرات وسلاح وسرقة، لتكوين دائرة من المسجلين خطر، والتعاون معهم في مجال تجارة المخدرات، وذكرا أنهما تخصصا في تجارة الهيروين، لارتفاع نسبة الربح من بيعه.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات للرائد محمد بهاء عبد الحكيم ضابط قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار "خ.ع" 45 سنة عاطل، سابق اتهامه في 8 قضايا مخدرات وسلاح وسرقة، و" ر.ع" 36 سنة عاطل، سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين لهما تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة من ضبطهما، وبحوزتهما 125 تذكرة هيروين، و3 قطع من المخدر، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالى.

حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


تجارة الهيروين

مخدر الهيروين

هيروين امبابة

قسم امبابة

امن الجيزة

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