تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والبقوليات بمحافظة الغربية

الغربية – عادل ضرة

ينشر "اليوم السابع" اسعار اللحوم والدواجن والبط اليوم السبت فى أسواق المحافظة ومنافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية بالمحلة وطنطا، وتُباع اللحوم البلدى الصغيرة بـ90 جنيها للكيلو، والكبيرة بـ70جنيها، ويُباع كيلو الضانى الصغير بـ85جنيها، والضانى الكبير بـ80جنيها.

كما تُباع الدواجن بـ21 جنيها للكيلو، وأجنحه الدواجن بـ15جنيها، والبانية الطازج بـ53جنيها، والبط بـ30جنيها للكيلو، عرض 2فرخة بـ40جنيه، وصدور بـ32جنيها، جمبرى مقشور بـ60جنيها، والملوخية المجمدة بـ7جنيهات، بامية مثلجة بـ8جنيهات، بسلة بالجزر بـ9جنيهات، سجق بلدى بـ25جنيه، كفته عائلى بـ30جنيها.

وتُباع الفاصوليا بـ22جنيها، لوبيا برازيلى 15جنيها، فول مدشوش 14جنيه، عدس اصفر 12جنيه، عدس بجبه 12جنيه، فول حصى بلدى 12جنيه.

وتشهد باكيات بيع اللحوم بمنافذ كلنا واحد التى تنظمها مباحث التموين بالغربية، بالمحلة وطنطا، برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة، إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحوم والدواجن الطازجة والتى تباع بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق.