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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الدهار فى الغردقة اليوم.. صور

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:32 م
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الدهار فى الغردقة اليوم.. صور الخضروات والفاكهة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة، بأكبر أسواق مدينة الغردقة "سوق الدهار"، انخفاضا ملحوظا فى أسعار الخضروات والفاكهة.

وسجلت أسعار الطماطم اليوم من 3.50 إلى 6 جنيه، بينما سجل الخيار 5 جنيهات، كذلك سجل الفلفل الأخضر من 5 إلى 8 جنيهات، كذلك سجلت الكوسة 8 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، والليمون من 12 إلى 14 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الفاكهة من 18 إلى 20 جنيها للتفاح، والبرتقال 5 جنيهات والرومان 5 إلى 6 جنيهات، واليوسفى 6 جنيهات.

من جانبها أكدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر الالتزام بالأسعار المحددة من قبل مديرية التموين، كما أصدرت تعليماتها إلى مديرية التموين بمراقبة الأسعار بالسوق، للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار، مشيرة إلى أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة الجميع وضبط الأسواق لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

أسعار الخضروات والفاكهة (1)
أسعار الخضروات والفاكهة 

 

أسعار الخضروات والفاكهة (2)
أسعار الخضروات والفاكهة 

 

أسعار الخضروات والفاكهة (3)
أسعار الخضروات والفاكهة 

 

أسعار الخضروات والفاكهة (4)
أسعار الخضروات والفاكهة 

 

أسعار الخضروات والفاكهة (5)
أسعار الخضروات والفاكهة 

 

أسعار الخضروات والفاكهة (6)
أسعار الخضروات والفاكهة 

 


البحرالاحمر

الغردقة

سوق الدهار

اسعار الخضروات بالبحر الأحمر

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