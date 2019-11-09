ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 35.3%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 607 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.5%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 526.3 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 381.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 318.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.5%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 316.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 283.5 مليون جنيه بنسبة 4%، وحل فى المركز الثامن شركة عريبة أون لا ين للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 275 مليون جنيه بنسبة 3.9%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 265.1 مليون جنيه، و 245.2 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.7%، 3.4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.