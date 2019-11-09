الكشف الطبى على 122 حالة ضمن قافلة طبية علاجية بمنطقة أبرق بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بمنطقة ابرق جنوب البحر الأحمر، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وباشراف ة الدكتورة وفاء الصادق رئيس القوافل العلاجيه بالوزارة وبمشاركة فريق اشراف القوافل العلاجية بالبحر الأحمر.

واكدت المديرية فى بيان لها أن أقيمت قافلة طبية علاجية بالوحدة الصحية بمنطقة أبرق، وتم الكشف على 122حالة بجميع التخصصات باطنة واطفال وجراحة ورمد واسنان وأشعة ومعمل ونسا وجلدية وقلب، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد21 حالة، وإحالة حالتين الى مستشفى الشلاتين المركزى لإجراء واستكمال الفحوصات وتم استخراج قرارعلاج على نفقة الدولة .

وتم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر.