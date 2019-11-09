صور.. راعى كنيسة الغردقة يطلق مبادرة "أعيادنا واحدة" ويوزع حلوى المولد

كتبت سارة علام

أطلق القمص يؤانس أديب راعى كنيسة القديس يوسف بالغردقة ووكيل المطرانية بمحافظة البحر الأحمر، مبادرة "أعيادنا واحدة" والتي تهدف للاحتفال بأعياد المسلمين والمسيحيين معًا و ذلك تجسيداً لمعاني المحبة والمواطنة.

هنأ القمص يؤانس المسلمين بعيد المولد النبوي الشريف ووزع حلوى المولد بالمستشفيات على العاملين والمرضي وغير القادرين لمشاركتهم فرحة الأعياد.

في نفس السياق، فإن الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك كان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمولد النبوي الشريف وأرسل برقية تهنئة باسمه وباسم مجلس البطاركة الكاثوليك متمنيًا أن يحل الخير والرخاء والسلام على مصر