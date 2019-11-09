العثور على جثة شاب بطنطا وجهود لكشف ملابسات الواقعة

الغربية – مصطفى عادل

عثر أهالى قرية دفرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، على جثة لشاب فى العقد الثالث من العمر ملقاة على طريق طنطا – القاهرة وبها عدة إصابات متفرقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، بالعثور على جثة مجهولة الهوية على طريق طنطا القاهرة الزراعى امام قرية دفرة، انتقل الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم على ابو زهرة مفتش المنطقة المركزية بطنطا، ويكثف فريق البحث جهوده لكشف غموض الحادث.