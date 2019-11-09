السعودية تحذر رعاياها الابتعاد عن مناطق الحرائق فى أستراليا

كتب محمد تهامى زكى

حذرت سفارة السعودية لدى أستراليا، الطلاب والمواطنين السعوديين الموجودين فى ولايتى نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بأستراليا، من الاقتراب من المناطق التى تجتاحها الحرائق، ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن.

ودعا السفير مساعد بن إبراهيم السليم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، المواطنين إلى التواصل فى حالات الطوارئ مع السفارة فى كانبرا أو القنصلية فى سيدنى على الأرقام التالية : + 61432257277 + 61262507000.



السفارة السعودية

وكانت السلطات الأسترالية، أعلنت وفاة شخصين وفقدان سبعة أشخاص وتدمير أكثر من 100 منزل جراء حرائق الغابات التى اجتاحت مناطق شاسعة من ولايتى نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وتم إبلاغ المواطنين بإجلاء منازلهم فى المناطق المعرضة للحرائق.