التحقيق مع خادمة وربة منزل سرقا مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية

تباشر نيابة الجمالية الجزئية، التحقيق مع خادمة وربة منزل لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة موظف بالمعاش فى دائرة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمات للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة تلقى ضباط قسم شرطة الجمالية، بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية فى منطقة الصاغة ـ دائرة القسم، مفادها قيام سيدتين بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وانتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما "ن.ح" 25 سنة خادمة و"ر.ش" 23 سنة ربة منزل، وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة عن "كوليه كبير الحجم، انسيال كبير الحجم، 2 حلق "4 فرد"، خاتم، 2 دبوس".

وبمناقشة المتهمتين عن مصدر المضبوطات اعترفتا بسرقتها من داخل المسكن التى تعمل المتهمة الأولى فيه كخادمة، ملك "ع.ع.ا" 70 سنة بالمعاش بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر أنه لم يكتشف واقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.