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المتهمة بحيازة 8 سبائك ذهب بالجمالية: تحصلت عليها من أحد أقاربى بالخارج

الأحد، 03 مارس 2019 02:00 ص
المتهمة بحيازة 8 سبائك ذهب بالجمالية: تحصلت عليها من أحد أقاربى بالخارج سبائك ذهب -ارشيفية
كتب سليم على
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قالت المتهمة بحيازة 8 سبائك ذهبية خلال تحقيقات نيابة الجمالية، إنها تحصلت عليها من أحد أقاربها بالخارج، والذى يعمل فى مجال التنقيب، بقصد التصرف فيها بالبيع فى منطقة الصاغة وشراء بضائع بقيمتها وشحنها لمقر إقامتها فى الخارج حيث تحمل جنسية دولة إفريقية.

وبدأت القضية بنجاح رجال مباحث الجمالية، فى القبض على "نوال.خ"، 47 سنة، "تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية"، وتعمل فى مجال التجارة، ومقيمة بأحد الفنادق بعد ورود معلومات تفيد بعرضها 8 سبائك ذهبية بإجمالى وزن 3 كيلو جرام مجهولة المصدر للبيع على أحد أصحاب المحلات.

 وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بتحصلها عليها من أحد أقاربها بالخارج يدعى "وليد.أ.ن"، ويعمل فى مجال التنقيب، بقصد التصرف فيها بالبيع بمنطقة الصاغة وشراء بضائع بقيمتها وشحنها لموطنها بالخارج، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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