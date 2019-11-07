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حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة بالتجمع الخامس

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:11 ص
حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة بالتجمع الخامس محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من شقة مخدومتها بمنطقة التجمع،  4أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغًا لقسم شرطة التجمع،  من "جمعه. م"، يفيد باتهام خادمته "نجوى. س" بسرقة مبلغ مالي 69 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة نومه، وأكد أنه مؤمن كل مخارج ومداخل شقته بالحديد، ولا توجد أي علامات لدخول غريب الشقة.
 
وأكد أن المتهمة سرقة المبلغ وتوجهت به لمنزل أسرتها بمنطقة المطرية، وبسؤالها أنكرت سرقتها للمبلغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمة وبسؤالها أنكرت التهم المنسوبة إليها، وأقرت بأنها تعمل لديهم منذ 3 سنوات ولم يبدر منها أي أفعال تسئ لها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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