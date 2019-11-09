التحفظ على خلاط ومواد بناء فى حملة مسائية بحى المنتزة بالإسكندرية

واصل حى المنتزة أول بالإسكندرية، حملات مواجهة مافيا البناء المخالف حرصاعلى سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بالتصدي لمخالفات البناء ووفقا لتوجيهات حمدي عبد العليم شامه رئيس حي المنتزه أول باستمرار الحملات للتصدى لهذة الظاهرة والقضاء عليها حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.

وأشار بيان صادر من الحى اليوم إلى أن وحدة التدخل السريع وإدارة اشغال الطريق الفتره المسائية بالحي ، وأثناء المرور اليومي تم التحفظ علي عدد 1 خلاطة" نحله" من العقار شارع مدرسة الأهرام أمام المدرسة الوطنية وتم التحفظ على مواد البناء وإيقاف أعمال البناء المخالف.

من جهه أخرى وبناءً على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بضرورة اتخاذ اللازم نحو القضاء على الحشرات الناقلة للأمراض وتحت إشراف حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول ، تم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرش والتطهير للقضاء علي الحشرات والبعوض الناقل لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان مساء اليوم فى حملة الرش والتطهير بكلا من عزبه البحر ، عزبة البكاتوشي ، شارع نادي محسن.

فيما قاد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على الطريق العام وإزالة اى معوقات أمام المارة وللسيولة المرورية ، يرافقة كلا من مدير ادارة أشغال الطريق والاعلانات ، مدير ادارة الرقابه والرصد البيئى ، رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع.

حيث توجهت الحملة بالتعاون مع شرطة مرافق المنتزه أول بتواجد النقيب ممدوح حلاوة رئيس وحدة مرافق المنتزه أول وتم رفع الإشغالات بكلا من شارع 45 ، شارع 30، شارع العيسوي ، شارع سيف.