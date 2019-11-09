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التحالف الدولى: سنواصل ضرب الارهابيين من أجل تحقيق هزيمة داعش الحتمية

السبت، 09 نوفمبر 2019 07:16 م
التحالف الدولى: سنواصل ضرب الارهابيين من أجل تحقيق هزيمة داعش الحتمية غارة جوية _ صورة أرشيفية
واشنطن /أ ش أ/

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أكد التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش، اليوم السبت، أنه سيواصل ضرب الإرهابيين من أجل تحقيق هزيمة داعش الحتمية.

وذكر التحالف - فى بيان قناة (الحرة) الأمريكية أن "شركائنا يقودون المعركة لملاحقة فلول داعش من أجل القضاء علیھم وعلى شبكات التمويل والمواد اللوجیستیة وشبكات الإعلام التابعة ل‍داعش"، مضيفا أن التحالف يتواجد جنوب غرب آسيا لتقديم المشورة والدعم وتمكين شركائنا من تحقیق الھزیمة الحتمية ل‍داعش.

من جانبه قال العقید مایلز ب. كاكینز الثالث المتحدث العسكرى باسم قوات التحالف "نقوم بالتنسيق - بشكل يومى - مع شركائنا لمنع داعش من استعادة الأراضى التى فقدتھا وتدریب وتجنید الإرھابیین وتمویل وتنفیذ الھجمات فى جمیع أنحاء العالم"، مؤكدا أن التحالف وشركائه سيواصلون ضرب الإرهابيين لیعكس رؤیة عالمیة مّوحدة من أجل تحقیق هزيمة داعش الحتمية.

 


التحالف الدولى

ضرب الارهابيين

هزيمة داعش

سوريا

أخبار سوريا

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