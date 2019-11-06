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خالد صلاح
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قوات سوريا الديمقراطية تعلن استئناف العمل مع التحالف الدولى لمكافحة داعش

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:00 م
قوات سوريا الديمقراطية تعلن استئناف العمل مع التحالف الدولى لمكافحة داعش قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ

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 قال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، مساء اليوم الأربعاء، إن قواته استأنفت برنامج عملها المشترك مع التحألف الدولى لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

وقال عبدي، فى تغريدة على "تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" ألفضائية، "نتيجة لسلسلة اجتماعات مع قيادات قوات التحألف الدولي، تستأنف قوات سوريا الديمقراطية برنامج عملها المشترك مع التحألف لمكافحة "داعش" وتأمين البنى التحتية لمناطق شمال شرق سوريا"، موضحًا أن ذلك تم "وفقًا للمرحلة الراهنة والمستجدات الجديدة على الأرض".

 


وكانت "قوات سوريا الديموقراطية" نفت خبر إصابة مظلوم عبدي، مؤكدة أنه يمارس عمله بشكل طبيعي، وصرح مسئول المركز الإعلامى فى "قسد" مصطفى بالي، بأن "خبر إصابة مظلوم عبدى غير صحيح بأى شكل من الأشكال".

 

 

 


سوريا

قوات سوريا الديمقراطية

التحالف الدولى

داعش

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